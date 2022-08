x x

SARONNO – Ieri due incidenti stradali con feriti sulle strade di Saronno. Primo episodio alle 12.40 nel tratto finale e più periferico di via Roma dove per una caduta dalla motocicletta sono arrivati i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia ed una ambulanza che ha trasporato il ferito in ospedale.

Sempre ieri ma durante la notte, alle 22.50, altro incidente a Saronno in via Miola all’altezza della intersezione con via San Dalmazio: nello scontro fra una automobile ed una motocicletta, il centauro è caduto a terra: si tratta di un giovane di 18 anni, soccorso da una pattuglia dei carabinieri e dell’ambulanza della Croce rossa saronnese. Con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lesioni e contusioni varie.

(foto archivio)

08082022