SARONNO – “Non basta rinnovare qualche panchina e coprire le buche per risolvere il problema del centro di Saronno. Serve un complesso più complessivo e noi siamo a buon punto con la programmazione”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che dopo due incontri con cittadini, uno in Villa Gianetti in primavera ed uno a fine maggio in piazza De Gasperi, ha rilanciato nelle ultime settimane l’impegno per il cuore della città degli amaretti.

“Il centro ha bisogno di un progetto di rilancio più complessivo. Ci vogliono gli interventi di ordinaria manutezione su cui stiamo lavorando ma c’è anche un progetto più corposo del valore di qualche milione di euro che è già a buon punto sul fronte della realizzazione. Lo andremo a presentare alla città verosimilmente nel mese di ottobre visto che settembre è già pieno di eventi”.

