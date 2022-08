x x

GERENZANO / TURATE – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’ex statale Varesina nella zona al confine fra Gerenzano e Turate, dove si sono scontratre una autombile ed una motocicletta: il centauro è apparso in condizioni critiche ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce rossa all’ospedale Sant’Anna di Como, sul luogo del sinistro anche automedica ed autoinfermieristica provenienti dal capoluogo lariano, ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno; i militari si sono occupati di fare defluire il traffico e dei rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responbalità di quel che è successo. Il fatto si è verificato alle 19.30.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

08082022