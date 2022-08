x x

SOLARO – E’ di tre feriti il bilancio dei due incidenti stradali avvenuti ieri a Solaro. Primo episodio alle 7.30 in via Roma dove per il ribaltamento di una autovettura sono state soccorso due persone.

Secondo episodio alle 12.30 proprio al confine con la città degli amaretti, nella frazione di Introini in via per Saronno dove per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 27 anni. Sul posto polizia locale, una pattuglia dei carabinieri, l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’automedica arrivata da Como. Il ragazzo è stato infine trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, non è apparso in pericolo di vita.

