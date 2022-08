x x

UBOLDO – Sono tre i principali fautori del rilancio della Talent House “Giancarlo Radrizzani”, i quali, grazie alla vittoria nell’ambito del bando giovani SMART indetto da Regione Lombardia, hanno ricevuto un finanziamento di 40.000 euro (poi diventati 50.000 grazie ai finanziamenti comunali), denaro da investire in progetti che favoriscano inclusione e aggregazione giovanile.

La rete di partenariato

Come capofila si annovera “Officine musicali Aps”, un’associazione nata nel 2006 a fini culturali, essa promuove la diffusione e divulgazione musicale come elemento essenziale del vivere civile; quest’associazione organizza manifestazioni, incontri e laboratori, in collaborazione con scuole e istituti. Dal 2015, Officine Musicali, è iscritta all’albo delle Aps (associazione di promozione sociale).

Tra le attività più significative che vedono coinvolta l’associazione uboldese, quelle che più rispecchiano le finalità del bando sono:

– Singing With Percussion dal 2016 nel contesto del piano al diritto allo studio del Comune di Uboldo.

– OperaInPiazza dal 2016 con i Servizi Sociali del Comune di Cesate, realizzazione di opere liriche con il coinvolgimento di migranti/richiedenti asilo e la collaborazione di associazioni locali.

– Liberi di Cantare dal 2017 coro c/o la Casa Circondariale di Bollate allo scopo di vivere la coralità come strumento per la rieducazione sociale dei detenuti.

– Groane Youth Orchestra dal 2019 gruppo stabile ove i giovani musicisti possono provare e fare esperienza insieme – con Parco delle Groane-Vox Aurae APS.

– L’Isola dei Sogni 2021 progetto musicale/teatrale a sostegno delle fragilità c/o il Centro Sant’Ambrogio di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità – Cernusco sul Naviglio.

– Aperitivi in Musica 2021 attività ludica (rif. progetto Estate Insieme del Comune di Cesate) per favorire la socialità di adolescenti/giovani dopo il lockdown

– IncontrArTi 2022, rassegna culturale realizzata ad Uboldo per incentivare il ritorno alla partecipazione in presenza attraverso l’arte.

Tra i partner che figurano in questo progetto, c’è Jonas Como, un’associazione aderente a Jonas Onlus, una realtà che si occupa di prevenzione e cura delle forme contemporanee di disagio psichico tra i giovani. La mission dell’associazione è infatti quella di trattare le varie forme di sofferenza attraverso un approccio psicoanalitico, che accomuna l’esperienza di psicologi e psicoterapeuti dell’associazione. Jonas Como si occuperà di garantire la comprensione di fragilità e disagio giovanile, con lo scopo di offrire interventi di assistenza e supporto psicologico ai destinatari.

Il Comune di Uboldo gioca il ruolo di partner finanziatore, ed è proprietario dello stabile della “Casa dei Talenti”. Il progetto costituisce per il Comune una nuova opportunità di crescita per i giovani cittadini dai 15 ai 34 anni, e consentirà di dare avvio ad attività mirate all’obiettivo di ridurre il disagio giovanile, il tutto rivalorizzando la Talent House, con il fine ultimo di creare un nuovo punto di aggregazione per giovani e adulti.

