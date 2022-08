Calcio giovanile: Lucini nuovo mister della juniores Cogliatese

COGLIATE – “Per la prossima stagione la squadra juniores è stata affidata a mister Stefano Lucini. A lui e al suo staff l’augurio di un buon lavoro” dicono dalla Cogliatese calcio.

La società ha anche già ufficializzato il nominativo del nuovo tecnico della formazione maggiore, è stato scelto Vincenzo Celano, promosso dunque sulla panchina della prima squadra. “Il nostro direttore sportivo Bertucci con il mister Vincenzo Celano, allenatore in possesso di qualifica Uefa, già parte del nostro organico nella stagione 2021 e 2022 come istruttore nel settore giovanile” fanno sapere dal club. La Cogliatese è neopromossa in Seconda categoria, vincendo i playoff contro il Limbiate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il nuovo allenatore della juniores della Cogliatese, Stefano Lucini)

09082022