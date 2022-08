x x

COMASCO – Elisoccorso in azione nella bassa comasca: proveniente da Como è atterrato nei pressi di via Roma a Guanzate, dove è stato invesdtito un ciclista, in un primo momento apparso in condizioni critiche. Tanto da spingere l’equipaggio dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ed il personale dell’automedica comasca, subito accorsi, a richiedere ancne il supporto “aereo”. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Ad essere soccorso un uomo di 48 anni, il fatto è accaduto oggi alle 17.20. Il ferito è stato stabilizzato e non è apparso in pericolo di vita, i militari dell’Arma hanno avviato accertamento per chiarire la precisa dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

09082022