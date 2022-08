x x

GERENZANO – Creazione di passaggi faunistici e abbeveratoi per animali selvatici: sono due delle opere che sono comprese nell’investimento di oltre 150mila euro per il progetto “Sistemi verdi”, destinato al Parco dei Mughetti che comprende il comune di Gerenzano e i comuni limitrofi.

Per Gerenzano si un finanziamento di 13 mila e 300 euro, che saranno destinati ad una pozza di approvvigionamento per l’acqua per le specie selvatiche e la piantumazione di arbusti. A questo, va integrarsi il progetto dedicato al “Sistema Olona”, a cui il comune di Gerenzano parteciperà con creazione di passaggi faunistici finanziati dal contributo di Fondazione Cariplo di 65 mila euro.

Non è l’unico progetto dedicato al verde a Gerenzano: “Boschi migliori” prevede migliori forestali in boschi di proprietà pubblica, con un contributo di 33mila euro vinti con un bando di Regione Lombardia.

(foto d’archivio)

09082022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn