SARONNO – “Il Giuditta Pasta è un teatro che guarda lontano e che cerca di ampliare i propri confini”.

“Siamo stati scelti come partner per in-box e in-box verde“. Con questi due termini, si intende una rete di teatri che “promuove e sostiene alcune delle esperienze produttive più interessanti della scena emergente italiana”, questo progetto in particolare, mira a dare maggiore visibilità alle compagnie teatrali e alle strutture teatrali emergenti.

Tra gli obiettivi raggiunti sotto la direzione di Oscar Masciadri, è stata accettata la candidatura del teatro Pasta in qualità di socio di Assitej, un organizzazione di livello mondiale che opera dal 1965, e “riunisce centinaia di teatri ed organizzazioni artistiche e culturali nei centri nazionali di oltre 80 paesi”. Il maggior compito di Assitej è quello di raggruppare artisti e compagnie teatrali preposte alla creazione di un teatro per un pubblico giovane, tra le altre cose infatti, essa promuove la qualità e il significato culturale del teatro per l’infanzia e la gioventù.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

