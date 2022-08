x x

LOMAZZO – E’ stato “presentato il progetto della variante alla Sp 30 che passerà all’esterno di Cadorago. Il progetto interessa per qualche centinaio di metri anche il territorio di Lomazzo: si staccherà infatti dalla Lomazzo-Bizzarone dopo l’attuale rotatoria dello svincolo di Lomazzo Nord, all’altezza del Just Hotel, e costeggerà l’autostrada A9 da Caslino a Cadorago, per poi congiungersi con la viabilità esistente a nord di Cadorago, alla ex Bombix, nei pressi della stazione Fn di Cadorago”. A riferire i dettagli dell’intervento, con una nota sui social, sono i responabili dell’Amministrazione civica lomazzese.

Proseguono dal Comune: “L’accordo con la Provincia di Como prevede che i ribassi d’asta sulla nuova opera vengano destinati per realizzare a vantaggio di Lomazzo una bretella di collegamento del nuovo sottopasso di via Como con lo svincolo Lomazzo Nord, in modo da sgravare via Ceresio dall’attuale passaggio dei mezzi pesanti”. Per la viabilità locale si annunciano dunque importanti novità.

(foto archivio)

