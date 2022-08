x x

SARONNO – In fondo via Roma prima del confine con Solaro, in entrata e in uscita da Saronno alla Cassina Ferrara, in via Piave “almeno un paio”, in via Bergamo, in via Volonterio prima del liceo ma anche in viale Lombardia e in via Sampietro.

Sono alcune delle zone in cui i saronnesi chiedono il posizionamento di nuovi dossi. L’arrivo pure controverso del dosso in via Miola subito dopo la rotonda con via Bergamo come attraversamento pedonale rialzato ha riacceso il dibattito cittadino sui dossi in città.

Il dibattito è sempre stato intenso di diversi punti della città tra chi li reclama a gran voce per avere auto che procedono più lentamente ed una maggior sicurezza e chi invece preferisce le strade libere con magari qualche controllo in più della polizia locale.

In passato le Amministrazioni saronnesi hanno scelto in poche circostanze di assecontare le richieste dei residenti per il posizionamento di dossi ma l’arrivo del nuovo dosso di via Miola ha riacceso le richieste che riguardano diverse zone della città anche quelle come via Bergamo si attende da tempo un intervento per cercare di ridurre la velocità delle auto in transito.

