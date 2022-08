x x

SARONNO – "Quando riaprirà i battenti Palazzo Visconti?" Alla domande ha risposto in una recente intervista il sindaco Augusto Airoldi. "Se le cose vanno come ce le siamo immaginate tra un anno dentro Palazzo Visconti si potranno fare gli eventi e sarà una sistemazione avvenieristica. Io credo che quando la presenteremo ai saronnesi molti resteranno sorpresi di come è stato possibile accostare in maniera virtuosa il Palazzo Visconti con una situazione del cortile davvero avvenieristica". L'ultimo intervento dell'Amministrazione comunale risale alla primavera scorso quando l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli aveva fatto il punto degli interventi antieffrazione messi a punto dal comune: "Palazzo Visconti è nel cuore di quest'Amministrazione che si è già aggiudicata 500 mila euro per la sistemazione del cortile – aveva esordito parlando coi cittadini l'assessore Pozzoli – saputi dei problemi con porte e finestra abbiamo fatto un sopralluogo seguito da un primo intervento di ripristino seguito da interventi di sistemazione per le porte a piano terra.