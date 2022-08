x x

SARONNO – Il presidente Ezio Vaghi e lo sponsor Gianluca Marini di Az Pneumatica sono andati insieme in visita al campus di Cesenatico dove nelle scorse settimane si sono divertiti i giovani del vivaio: un sodalizio, quello fra il club e lo sponsor destinato a proseguire per un club roburino che chiude l’annata 2021-2022 in modo decisamente positivo.

Dopo aver vinto la Coppa Lombardia e giocato anche quest’anno le semifinali in campionato, la prima squadra si è congedata da una stagione lunga e difficile, che ha comunque riservato qualche gran bella soddisfazione, con la classica cena di fine anno… come sempre a colpi di risotti e torte.

(foto: il presidente Ezio Vaghi della Robur Saronno con lo sponsor Gianluca Marini di Az Pneumatica)

10082022