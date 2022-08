x x

SARONNO – Pubblicati i calendari del prossimo campionato di calcio di Promozione, via domenica 4 settembre, conclusione dell’andata l’11 dicembre; la prima giornata di ritorno è quindi prevista il 22 gennaio con conclusione ilo 7 magggio. Una stagione che si apre con un derby: Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese sarà il match clou della prima giornata, con inizio alle 15.30. L’Universal Solaro debutterà in casa contro la Besnatese, la matricola Esperia Lomazzo a Bollate contro la Solese.

Big match col Meda alla 10′ giornata

Nelle giornate successive. alla seconda c’è Uboldese-Universal Solaro, al terzo turno Saronno-Lomazzo. L’incontro fra le due principali candidate al salto di categoria, ovvero Saronno e Meda è previsto, all’andata, alla 10′ giornata (6 novembre) in casa dei saronnesi.

