SARONNO – Sulla scia della precedente edizione, Regione Lombardia ha recentemente emanato il bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, con l’obiettivo di sostenere in modo concreto e rapido la ripresa dell’economia dei territorisupportando, con contributi economici a fondo perduto, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le attività imprenditoriali del Distretto.

“Tutti i sindaci e i consiglieri del Did hanno colto questa nuova significativa occasione proposta da Regione Lombardia. Sin da subito ci si è messi al lavoro per redigere una progettualità condivisa al fine di poter beneficiare di contributi economici sia per la realizzazione di interventi sui territori comunali sia per poter erogare dei contributi a fondo perduto ai commercianti” commenta Rachele Grassi, presidente del Distretto delle Antiche Brughiere (Did) che comprende i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.

“Quest’anno, grazie ad un progetto di sistema che ha tenuto conto delle competenze e conoscenze di diversi soggetti, siamo riusciti ad avere una visione di insieme che tenesse conto delle esigenze e delle specificità delle diverse componenti del territorio e siamo riusciti a estendere il partenariato del bando, oltre a Confcommercio Ascom Saronno, alla Camera di Commercio di Varese ed a Confcommercio Uniascom provincia di Varese, anche a tutte le Proloco locali e al Gruppo Terziario Donna varesino di cui sono consigliera” prosegue Grassi “Siamo fiduciosi della valutazione che potrà vantare il nostro progetto e dell’ammissione al contributo di Regione Lombardia così da poterci subito mettere al lavoro per procedere con la pubblicazione del bando rivolto alle PMI e agli aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto e con la realizzazione dei progetti delle Pubbliche Amministrazioni”.

La Presidente del Distretto, ringrazia sin da subito i sindaci, i consiglieri del Did, i funzionari delle amministrazioni comunali coinvolte e tutti coloro che hanno lavorato alla progettualità.

