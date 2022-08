x x

CARONNO PERTUSELLA – Si terranno oggi i funerali di Luciana Pizzi caronnese classe 1947 che si è spenta negli ultimi giorni. La notizia è circolata nelle ultime ore sui social con un grande cordoglio da parte di coscritti, amici e conoscenti.

“I coscritti, addolorati per la grave perdita della dolce capogruppo, si associano al dolore dei familiari – si legge in una nota su Facebook – Cara Luciana, grazie per il tuo impegno in favore del gruppo. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.

I funerale si terranno oggi mercoledì 10 agosto alle 10,30 a Caronno Pertusella.