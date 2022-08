x x

SARONNO – L’Estate saronnese 2022 è entrata nella sua seconda parte con il bellissimo concerto di sabato scorso, quando la famosa Orchestra ungherese (l’Orchestra sinfonica di Miskolc) si è fatta apprezzare dal pubblico per la “Notte delle stelle” alla chiesa prepositurale di piazza Libertà.

I prossimi imminenti appuntamenti sono i seguenti.

𝟏𝟓 agosto: da 𝐅aber a 𝐌aqroll “𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐝’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐨𝐯𝐞𝐬𝐞”, uno spettacolo che odora di mare, è un viaggio musicale di porto in porto, di locanda in locanda, di naufragio in naufragio, in cui le canzoni di Fabrizio De Andrè si alternano a quelle del nuovo album di Sirianni.

𝟐𝟎 agosto: 𝐓he folking bastards offrirà la possibilità di rivivere l'atmosfera più autentica del pub irlandese. Questa formazione ha tenuto concerti in tutto il mondo, tra i quali spicca la partecipazione al Dublin Fest in Ohio, il festival di musica irlandese più importante degli Stati Uniti.

𝟐𝟕 agosto: musical "𝐐uando canta il cinema" a cura di Cuori con le ali (Associazione – Milano) con 12 elementi, cantanti e ballerine. Ballato e cantato interamente dal vivo, lo spettacolo è un omaggio musicale a temi indimenticabili legati al grande schermo.

𝟗 𝐞 𝟏𝟎 settembre: 𝐒aronno music & beer park a cura di Paneliquido e Biancovinile Events con un programma che prevede 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 10 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐿𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 e 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥, con silent disco e djset in chiusura.

