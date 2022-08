x x

SOLARO – Nel corso dell’estate non è mancato un intenso weekend di addestramento ed esercitazioni nel Parco delle Groane grazie all’ente parco e alla protezione civile di Concorezzo. L’esercitazione si è svolta nei territori interni al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in particolare all’interno del parco dell’Ex Polveriera è stato posizionato il campo base.

Diverse le attività svolte da volontari:

– Il gruppo congiunto di protezione civile, si è occupato del taglio piante. Dopo un momento di formazione teorica sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione Individuale (Dpi) è arrivato il momento dell’applicazione pratica nella rimozione di un Pioppo Tremulo che ostruiva la ciclabile a Mombello nel comune di Limbiate, oltre che su altri interventi minori in altri comuni.

– L’addestramento è proseguito sul rischio idrogeologico, dapprima si è proceduto al riempimento di sacchi di sabbia, con i quali poi è stata realizzata la cosiddetta “coronella” e un’arginatura. Successivamente i volontari hanno sperimentato l’utilizzo di pompe, sia con motore sia elettriche, riutilizzando l’acqua dai moduli antincendio boschivo;

– Si è svolta l’ultima parte dell’addestramento nei pressi di Misinto. Protagonisti di questa giornata sono stati i cani del Nucleo Cinofilo, che hanno guidato i volontari nello svolgimento dell’addestramento di ricerca dispersi. Le Guardie Ecologiche Volontarie domenica mattina hanno invece avuto il piacere di accompagnare la visita guidata alla Zocca dei Pirutit di Meda ed alla Fornace Fusari di Mariano Comense organizzata dalla Pro Loco di Meda mentre domenica pomeriggio è stato il momento di dedicarsi al censimento delle farfalle promosso dall’ Università di Torino sul sito della riserva naturale della fontana del guercio, uno dei due siti individuati all’interno del Parco delle Groane. L’attività di vigilanza ha visto le Gev interessate in particolare all’oasi Lipu di Cesano Maderno (dove vige il divieto di ingresso delle biciclette nei sentieri) ed alla stessa fontana del guercio (unico sito del parco dove è vietato accedere coi cani anche se al guinzaglio e c’è un divieto di transito per i mezzi non autorizzati).

L’addestramento è una parte fondamentale del volontariato di Protezione civile e consente di rispondere alle eventuali criticità dell’emergenza.

(foto d’archivio)

10082022