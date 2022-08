x x

LAZZATE – “Oggi, 10 agosto, ricorre la festa del Patrono di Lazzate San Lorenzo Martire. L’antico rito di bruciare il pallone è stato rispettato durante la santa messa solenne”: a ricordare l’appuntamento è il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi.

Nell’occasione, una reliquia con un frammento di ossa di San Lorenzo è stata donata da monsignor Diego Ravelli alla parrocchia di Lazzate e, come ricorda Pizzi, “è stata anche l’occasione per salutare le nostre suore che purtroppo lasceranno Lazzate. Un immenso grazie a tutte le suore che si sono susseguite nel tempo a Lazzate per l’opera caritatevole che hanno sempre prestato per la nostra comunità. Buon San Lorenzo a tutti!”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti della celebrazione religiosa per la patronale di Lazzate, oggi nella chiesa parrocchiale del paese)

10082022