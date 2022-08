x x

SARONNO – Appuntamento stasera al diamante di via De Sanctis in città per gara 2 del derby della serie A1 di softball, Inox Team Saronno-Mkf Bollate, che è anche uno scontro al vertice. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale, torna dunque il campionato. Per quanto riguarda l’incontro odierno si gioca a partire dalle 19.30, come sempre sarà attivo un punto ristoro per il pubblico con birre, spritz, bibite e salamelle (ingresso libero): per chi è rimasto in città in questo periodo d’agosto una occasione per trascorrere una serata all’aria aperta.

Intanto ieri è già andata in scena gara 1 di questo derby con vittoria del Saronno 1-0 al tie break, dopo che i 7 inning regolamentari si erano conclusi in parità.

