SARONNO – “Ci troviamo a metà del percorso degli eventi estivi di questo 2022 e provo ad abbozzare un bilancio di quanto è stato proposto e della risposta della città, prima di presentare le iniziative di agosto e settembre. Sono giunte note di apprezzamento da molti cittadini e critiche da altri, ritengo doveroso rispondere a queste ultime soprattutto per la considerazione e il rispetto dovuti alle scuole di musica che hanno partecipato e agli artisti , tutti di ottimo livello, che si sono esibiti, al pubblico che ha seguito gli eventi, ognuno dei quali ha visto il tutto esaurito, senza dimenticare il grande lavoro dell’ufficio che ha dovuto organizzare un numero cospicuo di eventi, come mai si era verificato in passato”. Inizia così una nota della vicesindaco ed assessore comunale alla Cultura, Laura Succi.

Prosegue Succi:”Il contesto della Villa Gianetti, scelto perché centrale e facilmente gestibile è diventato punto di riferimento per chi vuole passare una serata diversa, si è cercato di proporre eventi per tutte le fasce della popolazione e per tutte le età, per chi ama la cultura e la musica classica e per chi preferisce un intrattenimento leggero e spesso le stesse persone gradiscono ambedue le proposte. Osservo che la risposta è stata molto positiva per ambedue le tipologie di proposta, ribadisco che i concerti hanno fatto il tutto esaurito e spesso hanno visto persone in piedi all’esterno seguire per tutta la durata dell’esibizione, definire questo pubblico “di nicchia” è curioso. Unica eccezione la serata in cui Saronno ha visto un’eccezionale maltempo proprio nell’orario di inizio del concerto. Non ricordo estati in cui il numero e la qualità delle proposte fosse paragonabile”.

I 5 giovedì della musica in piazza Volontari del sangue, che hanno visto un pubblico più ridotto 30/50 persone meritano una considerazione a parte. Si è trattato di un esperimento per portare a Saronno una modalità e dei tempi di fruizione che sono comuni in città più grandi, facendo leva su un’ ottima qualità degli artisti, e su una collocazione oraria che invitasse a rimanere fuori anche per cena. Si faranno in merito le opportune valutazioni, cercando di ottenere anche l’attiva partecipazione da un maggior numero di esercizi commerciali, oltre a quelli con cui si è avviata una positiva collaborazione. Il mese di agosto, tradizionalmente dimenticato, è anch’esso ricco di eventi.

11082022