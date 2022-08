Lomazzo, un successo il memorial Cairoli all’oratorio

x x

LOMAZZO – “Giornata all’insegna della pallavolo: la manifestazione Memorial Michele Cairoli si è svolta al centro sportivo dell’oratorio San Giovanni Bosco, in via Milano, accomunando nello sport tante squadre costituite da genitori e ragazzi, di Lomazzo, Cadorago e dei paesi limitrofi”. A ricordare lo riuscito appuntamento sono i responsabili dell’Amministrazione civica lomazzese. Per tutti i partecipanti, l’occasione di divertirsi e fare anche nuove conoscenze, in un clima rilassato ed amichevole.

L’evento si è recentemente tenuto in paese, ed è stato dunque un grande successo.

(foto: il bel collage realizzato dal Comune che mostra i vari momenti di questo riuscito appuntamento nel segno dell’aggregazione ed in ricordo di Michele Cairoli)

11082022