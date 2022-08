x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cai Saronno.

“Al fine di coinvolgere i soci e tutti gli appassionati della montagna, la nostra Sezione CAI Saronno organizza un concorso fotografico. L’obiettivo è quello di incentivare l’invio di materiale fotografico sulla Montagna per la predisposizione di un calendario celebrativo 2023. Il tema proposto per quest’anno è: «Montagna: Luci ed Ombre».

Il concorso è articolato in una sezione a tema (comunque in ambiente montano). Si possono presentare 3 foto per persona, in formato JPG (o equivalente), con dimensioni inferiori ai 6MB per ogni fotografia, con le indicazioni del Nome e Cognome dell’autore, titolo, luogo e data della foto. Il concorso è aperto dalla data dell’annuncio fino al 30 Settembre 2022. Le foto possono essere consegnate in 2 modalità: inviandole all’indirizzo e-mail [email protected] , oppure consegnandole in sede su chiavetta, per trasferimento sul computer della sezione. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto della foto. In caso vengano ritratte persone e si ritenga opportuno, l’autore è responsabile di ottenere liberatoria per la pubblicazione della foto. Le opere saranno selezionate da una giuria definita dagli organizzatori, il cui giudizio è inappellabile. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non contemplato, vale il giudizio insindacabile degli organizzatori.

Verranno scelte 12 o più fotografie per la realizzazione del calendario 2023. Inoltre, in occasione della presentazione del programma sezionale 2023, in programma per Dicembre 2022, verranno premiate le 3 opere più significative; il premio sarà definito dagli organizzatori.”

