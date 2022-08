Panorama cronaca: intossicazioni etiliche a Solaro e Rovellasca, malore a Saronno, incidente a Tradate

x x

SOLARO / SARONNO – Ieri a Solaro alle 12.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno dopo la segnalazione della presenza di un uomo che stava male in corso Europa: l’autolettiga ha presto individuato l’interessato, un sessante al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Il paziente è stato trasportato all’ospedale saronnese di piazza Borella e si è presto ripreso.

Caso di intossicazione etilica anche a Rovellasca, ieri alle 18.30 in via De Amicis l’ambulanza della Croce azzurra ha soccorso un 42enne, trasportato in condizioni non critiche all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Malore in via Carlo Porta a Saronno: alle 10.10 l’ambulanza della Croce rossa ha soccorso una 18enne, che si è comunque ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente stradale a Tradate: automobile fuori strada ieri alle 13 in corso Matteotti: un uomo di 68 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato dall’ambulanza del Sos Malnate all’ospedale tradatese per essere visitato, ha comunque lamentato solo lievi contusioni. Sul posto anche la polizia locale.

(foto archivio)

