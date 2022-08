x x

SARONNO – ROVELLASCA – La preghiera dell’alpino letta da Franco Francescon è stato il momento più intenso dell’ultimo saluto a Gianni Usleghi l’89enne alpino paracadutista che si è spento l’altra notte.

Oggi, venerdì 12 agosto alle 10,30, a Rovellasca si è tenuto il funerale ad Uslaghi alpino paracadutista attivissimo in città come presidente del gruppo alpini, ma anche nella realizzazione di carri e presepi per l’oratorio di via Legnani.

In chiesa era presente una delegazione degli alpini di Saronno, Origgio e Caronno con bersaglieri e paracadutisti di Saronno. Sull’altare anche il labaro degli alpini paracadutisti. Tra i presenti anche Gianpietro Guaglianone alpino e consigliere comunale.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

