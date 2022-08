x x

SARONNO – Si terranno domani pomeriggio alle 15,45 nella chiesa Prepositurale, in piazza Libertà, i funerali di Gianpietro Bondesan saronnese 63enne notissimo in città come proprietario dello storico negozio di musica “Gip dischi” di via San Cristoforo 3.

Molti i saronnesi che in queste ore stanno facendo le proprie condoglianze alla famiglia condividendo, anche sui social, ricordi sui vinile, le musicassette e i cd acqustati da lui nello stretto negozio dove si susseguivano sale piene di musica. C’è chi ricorda un consiglio, chi un aneddoto, chi i pomeriggi passati a chiacchierare. Il negozio Gip Dischi è stato una vera icona saronnese tanto da essere al centro di amarcord condivisi sui social.

(foto condivisa sul gruppo Facebook sei di Saronno se)

