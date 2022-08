x x

SOLARO – Si è chiuso il contest lanciato da Universal Solaro e rivolto ai giovani del proprio vivaio, “Disegna la tua stagione 2021-2022”: i primi tre classificati sono stati Giacomo Scaburri, classe 2013; Federico Maggioni, classe 2014, e Matteo Lazar, classe 2012.

“Un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno partecipato!” dicono dall’Universal. Che anche per la prossima stagione intende ribadire la massina attenzione alla crescita del proprio settore giovanile, che è da sempre il fiore all’occhiello del club. La cui prima squadra milita nel campionato regionale di Promozione.

(foto: il disegno di Giacomo Scaburri vincitore del contest, che ha saputo ben interpretare lo spirito di questa iniziativa)

