LOMAZZO – “Roba dell’altro mondo” è una delle 8 botteghe di commercio equo che fanno parte della cooperativa Garabombo e si trova a Lomazzo in via Pace e durante l’estate, ricordano dal Comune, “la bottega di Lomazzo si è rinnovata e ha una veste ancora più bella: qui, si trovano prodotti provenienti da tutto il mondo, realizzati in un’ottica di giustizia sociale ed economica, di sviluppo sostenibile e di rispetto per le persone e per l’ambiente”.

Da parte dei volontari, come ricordano dall’Amministrazione civica lomazzese, “un impegno lungo e delicato, che mette al centro la dignità umana e il lavoro come opportunità di crescita e progresso”.

(foto: un bachetto con i prodotti venduti dalla cooperativa Garabombo)

12082022