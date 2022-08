x x

SARONNO – E’ stata soccorsa da una saronnese e affidata ai parenti rintracciati da una pattuglia della polizia locale la saronnese 82enne che ieri mattina intorno alle 9 è stata trovata in stato confusionale davanti all’Esselunga di via Novara.

A notare la sua presenza una cliente del supermercato che ha dato alla donna una bottiglietta d’acqua visto che si trovava al caldo e sotto il sole da diverso tempo senza un’idea di cosa stesse facendo lì. Proprio per questo motivo la donna ha chiamato la polizia locale.

Gli agenti si sono presentati alla donna e sono riusciti a sapere il suo nome ma l’anziana non aveva idea di dove abitasse. Un rapido controllo con l’anagrafe cittadina ha permesso di recuperare l’indirizzo e anche i recapiti dei familiari con cui l’82enne vive al quartiere Matteotti. Era uscita da circa un’ora senza che nessuno se ne accorgesse. I parenti sono arrivati a prenderla e che vivo sollievo dell’anziana l’hanno riaccompagnata a casa.

