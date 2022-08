x x

SARONNO – Il comune di Saronno ha rinnovato la convenzione con la Vedetta Lombarda così “da integrare l’attività già svolta dalla polizia locale tramite la collaborazione con un istituto di vigilanza privata, che metterà a disposizione due guardie particolari giurate da impiegare nel presidio sussidiario delle aree maggiormente sensibili della città e negli orari in cui il notevole flusso di persone richiede una

particolare attenzione”.

L’accordo prevede una collaborazione per 70 giorni lavorativi dal lunedì al sabato con due operatori dalle 18 alle 20.30 per complessive 350 ore di servizio per un costo complessivo di 9.821 euro. Il periodo interessato dai controlli è stando alla determinazione, dal 11 luglio al 30 settembre.

L’obiettivo dell’Amministrazione con quest’operazione è quello di “presidiare le aree sensibili in ordine alla sicurezza ed al controllo delle aree limitrofe alla stazione di quelle centrali e ztl, parchi, controllo di nuove situazioni di degrado urbano causato da aggregazione di ragazzi che spesso sfociano in risse, vandalismi, sino a reati quali furti, rapine”.

