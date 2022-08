x x

SARONNO – Quasi 9 mila in libri acquistati dalla biblioteca di Saronno grazie al contributo del Ministero della Cultura. Un doppio regalo per la città visto che i testi devono essere tutti acquistati in tre librerie cittadine. E’ la novità che arriva per la biblioteca saronnese di Casa Morandi in viale Santuario.

Il ministero della Cultura ha stanziato per l’acquisto di libri per le biblioteche la somma di 30 milioni di euro per il 2022 e il 2023 del Fondo emergenze imprese e istituzioni. La biblioteca di Saronno ha presentato istanza di accesso al Fondo ottenendo un contributo di 8.713 euro che sono stati distribuiti, come prevedevano le norme ministeriali, in tre librerie locali che rispettavano i requisiti stabiliti dalla normativa e tutte con sede in città. L’acquisto dei volumi è stato deliberato a fine luglio ed è facile immaginare che presto gli utenti della biblioteca saronnese e dell’intero sistema bibliotecario ne potranno usufruire.

