SARONNO – Secondo posto, dietro alle padrone di casa, per la formazione under 13 dell’Inox Team Saronno impegnata nel torneo di Bollate. Hanno infatti disputato una finale agguerritissime, anche se poi la partita ha poi visto la squadra Bollate White avere la meglio.

Il commento del manager saronnese Laura Palaia: “Sono orgogliosa di questa squadra. Siamo partiti con il solo obiettivo di crescere. Il traguardo è stato raggiunto. Siamo cresciuti, ci siamo divertiti e passo dopo passo abbiamo raggiunto una finale inaspettata.“

Come società, dicono dal Saronno, “non possiamo che essere orgogliosi dell’entusiasmo e della determinazione che le nostre U13 hanno dimostrato e che le caratterizza. I nostri complimenti vanno anche alle ragazze U16 che hanno partecipato al torneo con una squadra All Star, dimostrando impegno e passione”.

12082022