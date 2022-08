x x

CERIANO LAGHETTO – Sporcaccioni di nuovo in azione alla periferia di Ceriano Laghetto, ad intervenire per l’ennesima volta i volontari della protezione civile. “Intervento straordinario della Protezione civile di Rovello Porro-Ceriano Laghetto nella nostra campagna, è stato ripulito uno scarico abusivo di rifiuti generici e macerie! Gli incivili e gli zozzoni qui non avranno mai la meglio!” dicono dalla Lista Dante, in relazione all’intervento che è stato eseguito nei giorni scorsi.

Come sempre in questi casi, sono stati avviati accertamenti da parte della polizia locale con l’obiettivo di risalire ai responsabili di questi scarichi abusivi.

(foto: alcuni momenti dell’intervento di pulizia del verde nelle campagne di Ceriano Laghetto)

12082022