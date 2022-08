x x

CISLAGO – Dopo quasi due anni sono partiti i lavori per la realizzazione della piattaforma elevabile presso la scuola primaria “G.Mazzini” che consentirà di rendere agile ,alle persone con problemi di disabilità ,il secondo piano della scuola.

L’ex sindaco Gianluigi Cartabia si dice soddisfatto: “È un’opera che la mia amministrazione ha fortemente voluto, utilizzando i fondi concessi dal Ministero degli Interni nel 2020. Spero che i lavori si possano concludere per l’inizio del nuovo anno scolastico;” e conclude con una frecciatina all’amministrazione Calegari: “Ricordo il motto della mia amministrazione «fatti non parole» ma i nuovi amministratori si saranno accorti”

