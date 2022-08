x x

CARONNO PERTUSELLA – In attesa dei gironi, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli accoppiamenti per quanto riguarda la Coppa Italia. di serie D. L’esordio della Caronnese sarà direttamente al primo turno, domenica 28 agosto. Saltando così il turno preliminare per via del settimo posto in campionato conquistato la scorsa stagione. A sfidare i ragazzi di Simone Moretti sarà o il Seregno o la Castanese, che si affronteranno nel preliminare domenica 21 agosto.

Si avvicina, così, il primo impegno ufficiale della stagione. I ragazzi rossoblù proveranno a ripetere l’ottimo cammino dello scorso anno. Quando la Caronnese arrivò fino ai quarti di finale, estromessa dalla competizione dalla Virtus Ciserano Bergamo solo ai calci di rigore.

(foto archivio: la Caronnese nella scorsa stagione sportiva, sempre in serie D)

