x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota relativa al termine del campo prova all’ex Isotta Fraschini.

Si è concluso, rispettando perfettamente i tempi annunciati, il campo prova relativo alle bonifiche sull’area ex-Isotta Fraschini, portato avanti dalla seconda metà del mese di luglio da GEOLogica, come raccontato dal titolare, il geologo Luca Pizzi.

I lavori – costantemente seguiti da Arpa e innovativi per il territorio saronnese – hanno portato ai risultati attesi, permettendo di predisporre il piano di bonifica definitivo, che è stato protocollato in data 10 agosto per la presa d’atto degli enti coinvolti (Arpa Lombardia, Comune di Saronno, Provincia di Varese, Ats Insubria). Una volta rivisto e confermato da tali enti, il piano sarà disponibile per visione da parte di chiunque lo desideri, insieme a tutto il resto della documentazione, sul nostro sito.

I lavori del campo prova hanno permesso di testare tempi e modi della bonifica, nonché la produttività dei macchinari, e soprattutto hanno permesso di bonificare già 4 aree – quelle oggetto delle operazioni – che quindi risultano a tutti gli effetti completate e pronte agli usi successivi.

La bonifica complessiva dell’area, a questo punto, partirà nel mese di settembre con le operazioni di accantieramento (creazione dei percorsi, posizionamento delle macchine), e avrà come primo obiettivo quello di rendere disponibile una porzione dell’ex-Isotta Fraschini atta a ospitare degli eventi pubblici già a partire dalla primavere del 2023. I lavori, per legge, dovranno comunque terminare entro la primavera del 2024.

Un tema, quello delle bonifiche, che riteniamo fondamentale per valutare gli impatti ambientali delle realizzazioni immobiliari nel territorio di Saronno.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn