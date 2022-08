x x

SARONNO – Nel corso dell’estate la lanciatrice americana Becky Batnick ha fatto tappa anche al diamante saronnese di via De Sanctis per un “clinic” di lancio, ovvero per svelare i propri segreti di campionasse alle atlete italiane ed aiutarle a migliorarsi.

C’era tra le altre anche Benedetta Caruso del Legnano, che ha partecipato accompagnata dal catcher Samantha Telve. Molto entusiasmo e soddisfazione per la giovane lanciatrice, malgrado la grande fatica sotto il sole. “Mai lanciato così tanto” ha commentato alla fine della giornata con un grande sorriso. Hanno partecipato come osservatori anche i nostri tecnici del Legnano e del Saronno, società che da tempo sono unite da una solida amicizia.

