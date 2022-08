x x

SARONNO – Usa la propria pagina Facebook il sindaco Augusto Airoldi per rispondere alla nota del centrodestra saronnese che aveva criticato la gestione degli eventi estivi.

Ecco il testo condiviso dal sindaco Augusto Airoldi

È un confuso elenco di precisazioni e di improbabili tentativi di dire ciò che non avevano detto e di negare ciò che avevano affermato, il recente comunicato della destra saronnese in tema di eventi estivi.

Nihil sub sole novum, direbbero i latini; c’era da aspettarselo, dico io.

In realtà ringrazio la destra saronnese, perché nel goffo tentativo di difendere la sua visione di città, ha inconsapevolmente ammesso che la nostra è diversa. E ne siamo fieri. Certo avrebbero potuto farlo senza offendere l’assessore Succi, ma che volete, non ne sono capaci. Laura, non ti curar di loro.

Se fino ad ottobre 2020 Saronno è stata amministrata da una destra senza una visione di città che andasse oltre un nuovo supermercato all’anno (una delle molte, tristi eredità che ci hanno lasciato da gestire), da allora non è più così.

La mia Amministrazione ha chiara la visione di città che vuole realizzare: è quella indicata nel programma amministrativo che i saronnesi hanno votato e alla quale lavoriamo anche grazie ai 21 milioni di euro acquisiti con i bandi PNRR e non solo.

Cambiare una città per migliorarla richiede tempo, progetti coordinati tra loro su fronti diversi. Richiede capacità di innovare, di sperimentare: esattamente il contrario della cultura tecnocratica di gestione dell’esistente e di affidamento di tutto il resto al privato tipica di una destra senza idee.

Quanto abbiamo fatto, facciamo e faremo anche in ambito culturale, di eventi e marketing territoriale, prendendo esempio, quando opportuno, da chi è più avanti di noi, rientra esattamente in questa logica e realizza quella Saronno attrattiva, sostenibile, amica, dinamica, sconfinata e attrezzata che il nostro programma ben descrive.

Saronno non solo lo merita, ma ce lo chiede, collabora con noi e noi collaboriamo volentieri con questa nostra città bella e vitale. Dopo un agosto mai così ricco di appuntamenti, ci aspetta un settembre con un festival fatto di oltre 40 eventi che diverse associazioni, con le quali condividiamo la visione di città, ci hanno proposto e con le quali collaboriamo volentieri. E il 22 settembre ospiteremo Vito Mancuso, che farà sicuramente il pienone a Teatro come l’anno scorso fece il fisico Guido Tonelli (si, il festival della filosofia…).

Ma non finisce tutto a settembre: ottobre sarà caratterizzato da una mostra internazionale, con ospiti da mezzo mondo, che presenteremo a breve.

Il flop, cari avversari della destra indigena, popola solo gli incubi di chi lo ha atteso, inutilmente, con ansia crescente.

Buon ferragosto alle saronnesi e ai saronnesi.

