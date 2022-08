x x

SARONNO – “Ho inviato la mia candidatura per le parlamentarie in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Se verrà accettata, sarò presente nel collegio Lombardia – P01 del Senato”.

Così si presenta Claudio Zocco saronnese candidato alle Parlamentarie di M5s che si si svolgeranno online sulla piattaforma SkyVote il 16 agosto dalle 10 alle 22. In questo modo gli iscritti al Movimento sono chiamati a scegliere i candidati che parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre. In totale si sono presentati quasi duemila candidati per un posto nelle liste di Camera e Senato.

TRa questi anche il saronnese Claudio Zocco: “Mi presento alle parlamentarie dopo le esperienze nelle campagne elettorali durante le elezioni amministrative del 2020 per il comune di Saronno e del 2021 per il comune di Busto Arsizio. Ho maturato questa decisione per tramutare in azioni le emozioni negative provate nei riguardi di tutti quei portavoce che hanno tradito la fiducia degli elettori passando ad altri gruppi parlamentari o forze politiche. Il mio impegno sarà pertanto di proporre modifiche dei regolamenti parlamentari che limitino questa pratica inaccettabile, oltre che battermi per i bisogni reali dei cittadini, la transizione ecologica, la democrazia diretta e l’eliminazione dei privilegi e delle disuguaglianze. Temi cari a noi sostenitori del MoVimento 5 Stelle.”

