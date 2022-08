Estate a Ceriano, bilancio positivo per la serata con prociv e forze dell’ordine

CERIANO LAGHETTO – Fra i molti eventi dell’estate in paese, grande successo per la recente “Ceriano blu night”. “E’ stata una serata coinvolgente e interessante quella vissuta sabato scorso in piazza a Ceriano Laghetto, che ha dato modo a tante persone di conoscere da vicino gli operatori del soccorso tecnico urgente che vegliano quotidianamente sulle nostre strade, sui nostri territori, pronti ad intervenire in caso di necessità e con azioni di prevenzione, per la sicurezza di tutti” rimarcano dal Comune.

In piazza Diaz sono stati schierati i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Lazzate, quelli della Protezione civile gruppo di Rovello Porro distaccamento Ceriano Laghetto, quelli della Croce Rossa Alte Groane di Misinto, dell’Unità cinofila di Protezione Civile Tequila, distaccamento di Ceriano Laghetto e della polizia di Stato, distaccamento Polizia stradale di Vimercate. I Vigili del fuoco hanno inoltre installato in piazzetta Lombardia il percorso “Pompieropoli” attraverso il quale circa 50 bambini e ragazzini hanno potuto divertirsi con le prove di abilità che simulavano l’attività dei pompieri. Nel corso della serata, uomini e donne delle diverse associazioni ed istituzioni presenti hanno potuto illustrare le loro attività e rispondere a tante curiosità sul loro lavoro quotidiano, mostrando anche i mezzi a disposizione.

Gli operatori della Croce rossa italiana hanno effettuato anche una simulazione di intervento e quelli dell’Unità cinofila Tequila hanno effettuato una simulazione di ricerca persona, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate sono stati attivati dalla centrale operativa 115 per l’invio su un intervento urgente a Limbiate e così i presenti hanno potuto assistere dal vivo a quella che in gergo tecnico si chiama la “prima partenza”. “E’ stata una serata speciale, con uomini e donne speciali e con mezzi speciali, che ha riscosso un grande successo – commenta l’assessore comunale alla Protezione civile, Antonio Magnani – Voglio ringraziare tutti i protagonisti che hanno reso possibile questa iniziativa, sia per il preziosissimo lavoro che svolgono quotidianamente, sia per la disponibilità a fare conoscere la loro attività ai cittadini e in particolare ai giovani che possono diventare alleati preziosi sul fronte della sicurezza e della tutela della salute delle persone e del territorio, adottando comportamenti responsabili”.

14082022