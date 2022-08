x x

LOMAZZO – Prestigioso riconoscimento per la Trattoria Contemporanea di Lomazzo, inserita nella nuova guida del Gambero rosso, che ne fornisce una recensione decisamente positiva. Alla guida della “brigate” nella cucina a vista del locale il giovane chef Davide Marzullo, 26 anni ma già molte esperienze in giro per il mondo e vincitore a Chef Academy con Antonino Cannavacciuolo.

La “squadra” di Marzullo è interamente costituita da under 30: chi va alla Trattoria Contemporanea – che si trova in via Del Ronco e che era stata inaugurata nel novembre dell’anno scorso – può gustare le loro creazioni, con un menù alla carta oppure degustazione.

(foto dalla pagina Facebook del locale)

14082022