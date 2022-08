x x

SARONNO – LAINATE – Grande prontezza di riflessi e attenzione al prossimo così due guardie giurate hanno aiutato stamattina, domenica 14 agosto un automobilista in difficoltà lungo autostrada A9 allo svincolo con l’A8.

Poco dopo l’alba le due guardie giurati impegnate in una serie di controlli stavano percorrendo l’A9 quando hanno notato un uomo che camminava in mezzo all’autostrada con la macchina lasciata nello spartitraffico.

I due colleghi si sono subito fermati prestando aiuto all’uomo e mettendo in sicurezza l’auto per prevenire possibili incidenti. Immediata anche la chiamata alla polizia stradale che arrivata sul posto che ha provveduto a risolvere l’emergenza.

