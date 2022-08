x x

SARONNO – “Anche quest’anno è centrale la riflessione appassionata intorno al presente, alle sue complessità e contraddizioni: la legalità, la memoria, il bullismo e l’autismo, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati negli spettacoli proposti nella rassegna di teatro civile”, così recita la nota in merito alla rassegna teatrale proposta dal teatro Giuditta Pasta per la stagione 2022/2023.

Il primo appuntamento sarà giovedì 27 ottobre alle 21, ed avrà come titolo “Quando andiamo a casa?”. Si tratterà di una lettura scenica tratta dall’omonimo libro di Michele Farina, e tratta dell’Alzheimer, un viaggio fatto di incontri che faranno commuovere, divertire e riflettere.

Venerdì 25 novembre alle 21 ci sarà, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, uno spettacolo dal titolo “Amori di sola andata”, liberamente ispirato dal romanzo di alessandra Pauncz “Da uomo a uomo”.

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 21, ci sarà “Lydia tra le nazioni”, un racconto biografico in onore di Lydia Gelmi Cattaneo, che tra il 1943 e il 1945 salvò numerosi ebrei.

Il quarto appuntamento sarà “Avrei soltanto voluto”, di cui già si è trattato in merito della rassegna “Giovani Sguardi” (iperlinkare articolo giovani sguardi).

Giovedì 2 marzo alle 21 ci sarà “Cosa nostra spiegata ai bambini”, a cura di Ottavia Piccolo.

Il penultimo appuntamento di questa rassegna sarà “Dedalo e Icaro”, giovedì 30 marzo alle 21, una rivisitazione del mito greco per spiegare l’autismo, perchè “il labirinto, Dedalo lo sa, è cieco, si chiama autismo e non ci sono cure. Si può solo, amare incondizionatamente!”.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 22 aprile alle 21, e sarà “Piccole storie di un pianeta verde”, di cui si è già trattato per quanto riguarda la rassegna “Giovani sguardi” (iperlinkare)

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

