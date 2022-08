x x

LAZZATE – L’edizione 2022 di “Vacanze nel Borgo”, il tradizionale appuntamento estivo che si svolge nel Borgo di Lazzate, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Borgo in Festa, giunto quest’anno alla 17° edizione, ha segnato il tutto esaurito nei nove giorni di programmazione conclusisi in occasione della Festa Patronale di San Lorenzo.

Le vie e le piazze del centro storico, dopo due anni di assenza causa pandemia, sono tornate a essere gremite da migliaia di partecipanti che hanno trovato nel Borgo lazzatese un’offerta di eventi per ogni età e ogni gusto.

Piazza Papa Giovanni XXIII ha ospitato la ristorazione con piatti e ricercatezze culinarie che sono state molto apprezzate dai visitatori, Piazza Papa Giovanni II è stata invasa dal popolo del ballo con danze e animazione fino a sera inoltrata, mentre i protagonisti in Piazza Don Antonio Galli sono stati i più piccoli, con piscine e giochi gonfiabili per vivere appieno l’estate anche restando fra le vie del proprio paese.

“È stata una vera edizione della rinascita, anche per la nostra Lazzate che ha visto oltre 10.000 presenze nel Borgo e oltre 3.500 pasti serviti. Un successo di squadra, la squadra è la nostra comunità. Con la nascita del distretto del commercio tutte le Alte Groane diventeranno un punto di riferimento per il turismo di prossimità. Lavoriamo per crescere sempre di più!” afferma Andrea Monti Assessore al Territorio e alla Sicurezza.

Esprime piena soddisfazione il sindaco Loredana Pizzi: “Il grande successo dell’evento, che ha registrato migliaia di partecipanti, segna finalmente il ritorno a quella normalità di vita sociale e comunitaria cui abbiamo dovuto rinunciare per due anni e che riveste da sempre grande rilievo nell’azione amministrativa lazzatese. È doveroso ringraziare i tanti volontari, grazie ai quali tutto ciò non sarebbe stato possibile, e salutare il pubblico di Lazzatesi e visitatori con un “arrivederci a presto” alla Sagra della Patata che si terra dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi.”

