SARONNO – Malore alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di Trenord in piazza Cadorna: ieri alle 19.30 l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, dopo la segnalazione giunta da alcuni viaggiatori e ferrovieri. L’equipaggio dell’autolettiga ha prestato soccorsi ad un uomo di 50 anni al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica.

Il paziente si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale, le sue condizioni non sono apparse preoccipanti. E’ comunque l’ennesimo caso di questo genere che si verifica nel corso di questi mesi estivi nell’area dello scalo centrale saronnese o nelle immediate vicinanze.

(foto archivio: un precedente intervento del personale dell’ambulanza fra le banchine della stazione)

14082022