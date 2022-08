x x

SARONNO – “Siamo molto felici di annunciare il primo degli eventi che Fiab Saronno Ciclocittà organizzerà per la Saronno Bike Week: un “Legnano Day” nel giardino di villa Gianetti, nel pieno centro di Saronno”

Inizia così la comunicazione di Fiab Ciclo città Saronno in merito all’iniziativa in programma a fine estate per il domenica 18 settembre

“Sarà una giornata dedicata allo storico marchio Legnano, grande esempio d’imprenditoria e sport nel mondo della bicicletta, nato in una città a noi vicinissima e produttore di mezzi che molti di noi hanno pedalato da ragazzi e che magari tengono ancora in garage”

Il gruppo ha anche condiviso un programma con orari di massima

– dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18: un’esposizione di biciclette storiche Legnano da corsa e da passeggio a cura del Registro Storico Cicli (registro storico ufficiale Legnano) e di altri espositori.

– tra le biciclette esposte, il pezzo forte sarà la bicicletta originale di Gino Bartali con cui vinse il Giro di Svizzera nel 1946 proveniente dal Museo della Bicicletta di Salcedo (VI).

– verso le 11.30, l’arrivo di una pedalata organizzata dagli amici della pagina FB La Mia “Legnano”.

– alle 15.45 verrà raccontata la storia di “Bartali alla Legnano” da parte della redazione di Biciclette d’Epoca, rivista punto di riferimento del settore vintage.

– alle 16.30 l’attore Antonio Siciliano presenterà con HELIANTO un monologo su Luigi Malabrocca, storica “Maglia nera” al Giro d’Italia negli anni del Secondo Dopoguerra.

“Vi aspettiamo – conclude Fiab Saronno – per una bella giornata all’insegna della bicicletta e della sua storia, magari portando la vostra Legnano da far visionare ai tanti collezionisti esperti che saranno presenti. Un ringraziamento a città di Saronno, patrocinatore dell’iniziativa, e alle tante realtà e persone che stanno collaborando per la sua buona riuscita!”

(foto archivio)

