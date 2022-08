x x

SARONNO – Vagavano confusi e un po’ provati alla Cassina Ferrara fino a quando un saronnese e la polizia locale non li hanno fermati e affidati alle cure di una struttura specializzata a Somma Lombardo.

I primi avvistamenti sono stati ieri mattina intorno alle 10,30 in via Stoppani. Un saronnese ha contatto la polizia locale che dalla centrale operativa di piazza Repubblica ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno bloccato i due cani. Un pastore tedesco e un meticcio che erano piuttosto tranquilli e hanno seguito i vigili. Sono stati ospitati temporaneamente nel giardino di un saronnese fino a quando è arrivato il responsabile della Dog’s Ground di Somma Lombardo che ha preso in consegna i due cani om attersa che siano recuperati dal legittimo proprietario.

(foto archivio)

