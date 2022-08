x x

SARONNO – Vernice spray bianca su entrambi i lati della locomotiva che dà il benvenuto a chi entra a Saronno. E’ l’ultimo vandalismo avvenuto nella città degli amaretti che ha suscitato grande amarezza nei saronnesi. Non si sa con precisione quando siano state realizzate ma facile pensare che i writer abbiano agito nel cuore della notte. Ha realizzato un graffito sia sul lato che “guarda” viale Europa, sia su quello rivolto su viale Lazzaroni.

La locomotiva è una Locotender serie 200-02 Couiller del 1883 inizialmente di proprietà Ferrovie Nord Milano. Fu acquistata nel 1972 da Luigi Lazzaroni per salvarla dalla demolizione. Era stata esposta nel giardino della Rotonda dove è stata per lungo tempo ammirata dai più piccoli. Nel 1975 donò le parti meccaniche alla “sorella” (200-05) ad oggi la seconda più antica locomotiva a vapore ancora in funzione in Europa, per consentirne la messa in opera e il traino di treni storici. E’ stata restaurata nel 2010 e nel mese di giugno venne posizionata all’interno della nuova rotatoria da via Lazzaroni e viale Europa per volontà di Luigi Lazzaroni che la donò alla città.

Non è la prima volta che “tag” compaiono sulla locomotiva ma in passato i vandalismi non erano mai stati così tanti e impattanti.

