SARONNO – Appello di Enpa Saronno che dà voce ad una gatta trovata a Saronno circa un mese fa. Il micio è stato trovato a ridosso del centro storico in evidente stato di disorientamento. Vagava in un giardino condominiale in via Bossi angolo via Pola. I residenti l’hanno notato e hanno chiamato i volontari Enpa che se ne sono presi cura. Si è rapidamente ripresa ma continua ad attendere i propri proprietari. Chi l’avesse smarrita o la riconoscesse per favore contatti urgentemente Enpa Saronnese al 345 299 5883.

