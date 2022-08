x x

CESATE / SARONNO – E‘ in corso la campagna abbonamenti al Sc United, la società calcistica nata l’anno scorso dalla collaborazione fra l’allora Sporting Cesate ed il Fbc Saronno e che ha subito centrato l’obiettivo del passaggio in Prima categoria, vincendo il proprio campionato. In vista della prossima stagione è iniziata dunque la campagna abbonamenti: il costo per la “premium card” è di 70 euro e vale per l’accesso a tutti gli incontri della formazione maggiore e della juniores mentre per quanto concerne le gare del settore agonistica, le giovanili, è prevista una “smart card” a 30 euro per tutta la stagione.

Come prenotare la tessera

E’ possibile prenotarla, ricordano dallo United, “via email, Whatsapp o chiamando in segreteria”: [email protected]; Whatasapp 3755787440.

(foto di gruppo per la prima squadra del Sc United che ha vinto il campionato)

